Mainz

Mund-Nasen-Masken beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern erheblich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei. Forscher aus Mainz, Darmstadt, Kassel und dem dänischen Sønderborg haben dazu den Infektionsverlauf in Jena mit dem anderer deutscher Kommunen verglichen. Jena hatte bereits Anfang April als erste größere deutsche Stadt eine Maskenpflicht angeordnet, worauf die Zahl der Neuinfektionen drastisch zurückgegangen war. Nach Erkenntnissen der Forscher war der Rückgang also Folge der Maskenpflicht.