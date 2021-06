Studenten können künftig länger Bafög beziehen: Regelstudienzeitregeln wegen Corona ausgesetzt

Wer an rheinland-pfälzischen Universitäten studiert und wegen der Corona-Pandemie nicht in Regelstudienzeit abschließen kann, muss sich keine Sorgen mehr um seine Bafög-Zahlungen machen. Das Winter- und Sommersemester werden nicht angerechnet. Das wollen die Ampelfraktionen in einer Ergänzung des Hochschulgesetzes festlegen. Künftig soll in solchen Fällen das zuständige Ministerium von Clemens Hoch (SPD) auch per Verordnung tätig werden dürfen. Auch für Hochschulangestellte mit befristeten Verträgen gibt es gute Nachrichten.