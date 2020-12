Rheinland-Pfalz

Stürzt die Landesregierung die Kommunen immer mehr in die Armut? Bei dieser heftigen Streitfrage gibt es noch vor der Landtagswahl Klarheit. Denn der Verfassungsgerichtshof verhandelt am 11. November unter Vorsitz von Lars Brocker über die Klagen der Stadt Pirmasens und des Landkreises Kaiserslautern, die zu den am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands gehören und mehr Geld vom Land fordern. Je nach Ausgang des Verfahrens weiß die im nächsten Jahr gewählte Landesregierung jedenfalls früh, ob sie einen Kassensturz machen muss.