Für die Winzer an der Ahr zeichnet sich offenbar eine Lösung beim Problem der Flutspenden ab – doch wie sie genau aussieht, ist noch immer nicht bekannt. Das Bundesfinanzministerium habe für das Problem „gemeinsam mit den Bundesländern eine Lösung gefunden“, schrieb nun Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einem Brief an die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner (CDU).