Plus Mainz Streit über Bezahlung der Busfahrer im Landtag: Tarifkonflikt ist festgefahren Von dpa Demonstrierende Busfahrer verfolgen auf einer Großbildleinwand die Debatte des rheinland-pfälzischen Landtags. Der Tarifkonflikt ist angespannt. Vor dem Parlament protestieren die Beschäftigten im privaten Busgewerbe.

Im Streit um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz hat die CDU-Fraktion die Landesregierung zu mehr Unterstützung aufgefordert. Der Abgeordnete Markus Wolf (CDU) mahnte am Donnerstag im Landtag in Mainz einen runden Tisch aller Beteiligten an. Außerdem müsse der von der Ampel-Regierung angekündigte ÖPNV-Index endlich kommen. 500 Euro mehr Lohn ...