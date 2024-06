Streik im Busverkehr in Rheinland-Pfalz von Freitag bis Sonntagnacht: Es geht wieder los

Verdi ruft erneut zum Streik im privaten Busgewerbe auf: Bis zum Schichtende am Sonntag dürften etliche Fahrten in Koblenz und der ganzen Region ausfallen.

Anzeige

Wieder mal Busstreik in Rheinland-Pfalz: Da eine Einigung im Tarifstreit ausgeblieben ist, ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf: Von Freitagmorgen bis zum Schichtende am Sonntag sollen die Linien der privaten Busbetriebe in Rheinland-Pfalz bestreikt werden. Das teilt die Gewerkschaft am Freitagmorgen mit.

Betroffen sind laut Mitteilung unter anderem die Koblenzer Verkehrsbetriebe und die DB Regio Rhein Mosel Bus. Teilweise stellen die Betreiber Ersatzangebote zur Verfügung. Im Tarifstreit im privaten Omnibusgewerbe Rheinland-Pfalz kam es in diesem Jahr bereits zu etlichen Streiktagen. Im Raum steht derzeit nach vielen Verhandlungsrunden eine Erhöhung der Gehälter von Linienfahrern um 8,5 Prozent. Zuletzt habe die Arbeitgeberseite allerdings ein Ultimatum verstreichen lassen, so die Gewerkschaft.