Thalfang/Adenau

Nach großem Besucherandrang mit teils chaotischen Zuständen rüsten sich die Ordnungskräfte in den Wintersportgebieten von Rheinland-Pfalz für einen neuerlichen Ansturm, wenn in den kommenden Tagen der erwartete Schnee fällt. Teilweise wurden bereits Straßen gesperrt, die Polizei kündigte überdies eine verstärkte Präsenz an.