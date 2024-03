Plus Koblenz Strack-Zimmermann im Interview: „Wir überschreiten keine roten Linien“ Dirk Eberz , Thomas Haag Von Lars Hennemann i Auf Einladung der Betzdorfer FDP-Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser (links) war Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Koblenz zu Gast. Mit Chefredakteur Lars Hennemann (2. von rechts), dem stellvertretenden Chefredakteur Thomas Haag (hinten) und Chefreporter Dirk Eberz sprach die FDP-Verteidigungsexpertin unter anderem über Taurus-Marschflugkörper und das Koblenzer Beschaffungsamt. Foto: Winfried Scholz Lesezeit: 7 Minuten Marie-Agnes Strack-Zimmermann redet im Interview mit unserer Zeitung Tacheles. Die FDP-Verteidigungspolitikerin zerpflückt die Weigerung von Kanzler Olaf Scholz, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, sie erklärt, wie der russische Präsident Wladimir Putin die Deutschen zu manipulieren versucht – und sie spricht über die Rolle von Koblenz für die Truppe.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann polarisiert. Auch in der Ampelkoalition. Mit ihrer Forderung nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hat sich die FDP-Verteidigungsexpertin entschieden gegen Kanzler Olaf Scholz gestellt. Dessen Argumente seien von Fachleuten nach monatelanger Prüfung längst widerlegt, betont Strack-Zimmermann im Interview mit unserer Zeitung. Taurus sei zudem in ausreichender ...