Störung im Zugverkehr behoben: Verzögerungen noch möglich Von dpa Ein Frau steht auf dem Bahnsteig und schaut sich eine Anzeige der Deutsche Bahn an. Foto: Verena Schmitt-Roschmann/dpa Am Wochenende mit der Bahn verreisen? Wer in der Mitte Deutschlands diesen Plan hatte, musste mehr Zeit mitbringen – schon wieder. Grund: eine IT-Störung.

Bahnreisende haben sich am Samstag erneut in Geduld üben müssen: Eine IT-Störung beeinträchtigte ab mittags stundenlang den Zugverkehr in der Mitte Deutschlands, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Erst am späten Nachmittag folgte die Entwarnung: Die Störung im Rhein-Main-Gebiet sei behoben, hieß es. „Die betroffenen Verbindungen im Fern- und Nahverkehr laufen wieder ...