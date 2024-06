Plus Vallandar

Start-up-Schmiede Vallendar: Wie die WHU Neugründer wie Zalando in Serie hervorbringt

i An der WHU werden Studenten gezielt an die Selbstständigkeit herangeführt. In Vallendar erhalten die Gründer von morgen auch nötige Risikokapital, um Ideen zu Geschäftsmodellen zu entwickeln. Foto: WHU Vallendar

Nirgendwo in Europa ist der Anteil der Gründer unter den Studenten so hoch wie an der WHU in Vallendar – außer in Oxford. Auch Zalando, Flixbus und Rocket Internet haben ihre Wurzeln am Rhein. Wie kommt das? Wir haben mit einem Jungunternehmer, einem Investor und dem WHU-Experten Maximilian Eckel gesprochen, wie aus Ideen Geschäftsmodelle werden. Und wo das Risikokapital herkommt.