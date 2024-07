Plus Hahn Startklar für die Ferien: Flughafen Hahn erwartet in Sommermonaten mehr als 150.000 Passagiere i Passagiere gehen zu einer bereitgestellten Ryanair-Maschine auf dem Rollfeld von dem Flughafen Hahn. Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max wirft Europas größten Billigflieger Ryanair bei seinen Wachstumsplänen weit zurück. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa Die Hauptreisezeit steht bevor, bald beginnen schließlich die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Am Flughafen Hahn sieht man sich für einen erwartbaren Zustrom von Reiselustigen bestens vorbereitet. Zudem gibt der Betreiber Tipps für einen stressfreien Start in den Urlaub. Lesezeit: 1 Minute

Bei Schulkindern und ihren Familien steigt die Vorfreude auf die Sommerferien – am 15. Juli beginnen sie in Rheinland-Pfalz, in Hessen und dem Saarland. Da Ferienzeit auch Reisezeit ist, meldet auch der Flughafen Hahn sinngemäß: Wir sind startklar für die Ferien. Am Flughafen im Hunsrück werden in den drei Sommermonaten ...