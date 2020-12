Rheinland-Pfalz

Für die rund 500.000 Schüler in Rheinland-Pfalz werden die am 6. Juli beginnenden Sommerferien keine normalen werden. Kaum ein Politiker hat einen Zweifel daran gelassen, dass sich die Menschen auf den Urlaub freuen können – aber angesichts der Corona-Krise nur den Umständen entsprechend. Auf jeden Fall sollten die Familien ihren Sommerurlaub sehr genau planen. Denn wer mit seinen Kindern in ein Risikogebiet fährt, muss nach der Rückkehr in der Regel in eine 14-tägige Quarantäne. Wer also zu kurzfristig aus dem Urlaub zurückkehrt, dessen Kinder fehlen beim Schulstart. Zurückkehren müssten sie spätestens am 3. August. Denn am 17. August öffnen die Schultüren wieder.