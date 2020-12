Rheinland-Pfalz

Seit knapp sechs Wochen befindet sich Deutschland im Ausnahmezustand – Schulen und Kitas sind geschlossen, viele Menschen arbeiten von daheim. Das alles belastet eine Gruppe besonders stark: die Alleinerziehenden. „Alleinerziehende sind wie ein Brennglas, die Probleme in der Gesellschaft mit der Kinderbetreuung werden da überdeutlich“, sagt Monika Wilwerding vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Rheinland-Pfalz. „Sie sind Mutter, Lehrerin, Erzieherin, Arbeitnehmerin, Spielgefährtin und, und, und – aber gleichzeitig gibt es nichts an Unterstützung, was einfach so da wäre.“