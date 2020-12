Rheinland-Pfalz

Nachdem auf dem Hamburger Kiez Tausende dicht aneinandergedrängt feierten, greift die Stadt zu einem drastischen Mittel. Auf der sonst so sündigen Meile um Herbertstraße und Große Freiheit soll künftig ein Alkoholverbot (Konsum und Verkauf) gelten. Sind solche Maßnahmen auch in rheinland-pfälzischen Städten sinnvoll, oder sollte man sie gar auf ganze Innenstädte ausdehnen? Schließlich war das Trinken auch am Deutschen Eck in Koblenz für rund einen Monat untersagt. Städtetag und Innenpolitiker aller Couleur sind eher skeptisch.