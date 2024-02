Kein deutscher Politiker polarisiert so wie Björn Höcke. Auch in Anhausen. In dem kleinen Dorf im Westerwald ist der AfD-Rechtsaußen aufgewachsen. In Neuwied ist er zur Schule gegangen. Wie ist er zu dem Scharfmacher geworden, den sie heute im Fernsehen erleben? Darüber haben wir mit alten Wegbegleitern von Höcke und seiner Familie gesprochen.