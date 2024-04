Plus Rheinböllen/Andernach Spektakuläre Festnahme in A61-Baustelle bei Rheinböllen: Was zuvor geschah Von Tim Kosmetschke i Die Festnahme des 46-Jährigen auf der A61 hatte weitreichende Folgen (Symbolbild). Foto: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa Filmreife Szenen haben sich in der Nacht zum Dienstag bei einer Festnahme im Baustellenbereich auf der A61 bei Rheinböllen abgespielt. Jetzt hat sich die Staatsanwaltschaft geäußert – und nennt Details zum Geschehen und zur Vorgeschichte. Lesezeit: 1 Minute

Der 46-Jährige, der in der Nacht zum Dienstag unter spektakulären Umständen in der Autobahnbaustelle auf der A61 bei Rheinböllen festgenommen wurde, sitzt in Untersuchungshaft - und schweigt zu dem, was ihm vorgeworfen wird. Das teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage mit. Die Liste ist lang: Körperverletzung, Freiheitsentziehung, Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, ...