Rheinland-Pfalz

Die freiwilligen Feuerwehren rücken Tag und Nacht aus, wenn Häuser brennen, Keller unter Wasser stehen und bei schweren Unfällen Verletzte zu retten sind. Doch die Wehren beklagen ein Problem: In Rheinland-Pfalz ist die Zahl an Mitgliedern in den vergangenen zehn Jahren von 60.000 auf 51.000 geschrumpft. Der SPD-Kommunalverband im Land denkt nun an finanzielle Anreize, um Ehrenamtliche zu halten und neuen Nachwuchs zu gewinnen. Die sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) spricht sich dafür aus, mit einer monatlichen Feuerwehrrente in den Landtagswahlkampf 2021 zu ziehen, die nach dem Ausscheiden aus dem Dienst fließt und sich an Einsatzjahren bemisst.