Polizei und Innenministerium in Rheinland-Pfalz stellen sich darauf ein, dass sie es auch an den kommenden Montagen mit sogenannten Spaziergängen von Impfskeptikern zu tun haben werden. In mehreren Städten gab es am gestrigen Montagabend Demonstrationen oder sogenannte Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen.