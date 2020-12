Koblenz

Die Deutschen lieben ihn, ihren Spargel. Schon Ende März warten die Verbraucher begierig darauf, dass die schlanken weißen Stangen endlich in den Handel kommen. Die Anbauflächen werden republikweit immer größer. 122.000 Tonnen Spargel wurden im vergangenen Jahr in Deutschland geerntet. Eine Ernte, die rund 80 Prozent des Bedarfs hierzulande abdeckt. Zwei, drei Monate lang lautet die Devise: Spargel ist für alle da. Doch in Zeiten von Corona ist die Faszination dem Frust gewichen – vor allem bei den Spargelbauern, die oftmals gar nicht wissen, wie sie ihre Ernte einbringen sollen.