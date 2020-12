Kreis Ahrweiler

Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ), die Katastrophenschutzschule des Bundes in Ahrweiler, wollte eigentlich zum 27. Juli ihren Lehrbetrieb wieder aufnehmen. Daraus dürfte vorerst nichts werden. Die Akademie ist zum Durchgangslager für Spätaussiedler umfunktioniert worden. Und ein Bus mit 37 Aussiedlern, nach Informationen unserer Zeitung aus Kasachstan, hatte am Wochenende einen gefährlichen Begleiter: Sechs der Aussiedler wurden in Ahrweiler positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem herrschen in der Akademie strengste Sicherheitsvorkehrungen.