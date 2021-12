Was kann der Staat gegen Hass und Hetze beim kostenlosen Messengerdienst Telegram, der seinen Sitz in Dubai hat, unternehmen? Wer nutzt die Plattform, die von den Brüdern Pavel und Nikolai Durov gegründet wurde, überhaupt? Und für wie gefährlich hält Pia Lamberty Telegram und Co. für unsere Demokratie? Wir haben mit der Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Berliner Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) gesprochen.