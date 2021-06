So will Mainz die Innenstadt schützen: Konzept zur Abwehr von Terroranschlägen setzt weltweit Maßstäbe

Mit einem umfangreichen Schutzkonzept will die Landeshauptstadt Mainz künftig weltweit Vorreiter bei der Sicherung von Festen und Veranstaltungen gegen Terrorangriffe mithilfe von Fahrzeugen werden. „Wir können nicht alle Risiken wegdrücken, aber wir wollen auch dafür sorgen, dass die Menschen sicher feiern können“, sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei der Vorstellung am Montag in Mainz. Das Konzept bestehe aus einer Kombination aus modularen und stationären Systemen, mit denen wahlweise einzelne Plätze oder auch die gesamte Mainzer Innenstadt geschützt werden könnte.