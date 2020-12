Rheinland-Pfalz

Um überrascht zu werden, müssen Politiker oft überrascht tun. Was Außenstehenden als Coup erscheint, ist intern oft bestens abgesprochen. Ellen Demuth ist es am Donnerstagnachmittag hingegen gelungen, ihre Parteifreunde in der CDU wirklich zu erstaunen. Kurz nachdem sie im Landtag zu einem vergleichbaren Thema gesprochen hatte, erschien ein Gastbeitrag von ihr auf „Focus-online“. Dass sie sich dort für eine gerechtere Bezahlung von Frauen starkmachte, ist keine Sensation. Dass sie als Co-Autorin von Norbert Röttgen auftritt, der Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzender beerben möchte, umso mehr.