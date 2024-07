Plus Paris/Rheinland-Pfalz

Seine zu schmutzig für Olympia: Wann man Flüsse auch bei uns besser meiden sollte

i Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris ist nun wegen zu schmutzigen Wassers in der Seine verschoben worden. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Die Olympischen Spiele sind eröffnet, doch es gibt ein Malheur: Die Seine ist so schmutzig, dass man die Schwimmer nicht hineinlassen will, der Männer-Triathlon ist bereits verschoben worden. Unsere Zeitung hat beim Umweltministerium sowie dem Landesamt für Umwelt nachgefragt, ob es auch in Rheinland-Pfalz Momente gibt, in denen Wasserratten „unsere“ Flüsse besser meiden sollten.