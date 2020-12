Rheinland-Pfalz

Bis zu 30 Prozent der Weltbevölkerung leiden an stressbedingten psychischen Erkrankungen – also fast jeder dritte Erdbewohner. Die Pandemie versetzt nun Menschen weltweit in eine Art Dauerschock. Wie sie mit dieser andauernden Situation der Unsicherheit, der gesundheitlichen Gefährdung und der eingeschränkten persönlichen Freiheit umgehen, ist individuell verschieden. Wir sprachen mit Prof. Klaus Lieb über die Strategien, die uns helfen, dem psychischen Druck standzuhalten, der daraus entsteht. Lieb leitet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und erforscht mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Sparten die Mechanismen, die uns helfen, in Krisen gesund zu bleiben.