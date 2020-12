Schulen und Kitas bleiben ab heute zu: Das Wichtigste im Überblick

Die wochenlangen Schließungen von Schulen und Kitas als Präventionsmaßnahme in der Corona-Krise stellen Familien vor eine nie da gewesene Ausnahmesituation. Vor allem Mütter und Väter in Vollzeitbeschäftigung haben nach der Ankündigung der Schließungen am vergangenen Freitag über das Wochenende keine ausreichende Betreuung organisieren können – zumal auch Großeltern wegen der Ansteckungsgefahr nicht einspringen sollen.

2,2 Millionen Kinder sind auf fremde Betreuung angewiesen

Bei rund 2,2 Millionen Kindern bis 16 Jahren bundesweit sind beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) appellierte daher an Firmenchefs und Behördenleiter, mit ihren Mitarbeitern unbürokratische und einvernehmliche Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden, sodass den Eltern keine Lohneinbußen drohen: „Ich bitte Sie, die Möglichkeiten der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall großzügig auszugestalten“, sagte er. Eltern können zur Betreuung ihrer Kinder eigentlich nur zwei oder drei Tage ohne Lohneinbußen ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. Voraussetzung ist, dass es keine anderweitige Betreuung gibt. Heil appellierte an die Arbeitgeber, zumindest in der ersten Woche auf Lohnminderungen zu verzichten. In dieser Krise müssten alle zusammenstehen. Wo möglich, könnten auch Homeoffice-Lösungen oder flexible Arbeitszeitregelungen genutzt werden, schlägt Heil vor. Die Arbeitnehmer bat er, auch Überstundenabbau oder Urlaub einzusetzen.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, forderte unterdessen volle Lohnfortzahlung und staatliche Unterstützung: „Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen können Einbußen hier nicht verkraften“, betonte sie gegenüber unserer Zeitung. „Der Staat muss sich darum kümmern, dass die Lohnfortzahlung für Eltern während der Schul- und Kitaschließungen gesichert ist.“ Ein gewisses Maß an Abbau von Überstunden und Urlaubstagen hält Mohamed Ali für vertretbar, aber Eltern könnten nicht ihren ganzen Jahresurlaub einsetzen oder auf Lohn verzichten. Am Mittwoch will sich Heil mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Arbeitgebern und Gewerkschaften treffen, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Die großen Unternehmen von Nordrhein-Westfalen weiten unterdessen die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, massiv aus. Das teilten Sprecher von Post, Telekom, Henkel, Bayer, Vodafone, Evonik, Ergo, EON und RWE auf Anfrage mit. Sie beschäftigen weit mehr als eine Million Menschen, darunter auch viele Bürger aus dem Kreis Ahrweiler, die zur Arbeit über die Landesgrenze pendeln. Die nordrhein-westfälische Landesverwaltung und die Stadtverwaltung Düsseldorf gehen den Weg mit. Die Versicherung Ergo hatte am vorigen Mittwoch in einem Testlauf in Düsseldorf und Köln ausprobiert, wie 5000 Arbeitsplätze in die privaten Haushalte verlagert werden können. Am Freitag wurde intern verkündet, dass alle Mitarbeiter „im Falle von Schließungen von Schulen oder Kitas nach Abstimmung mit der Führungskraft bis zur Klärung der Betreuungssituation von zu Hause aus arbeiten“ dürfen.

Parallel dazu versuchen die einzelnen Bundesländer, Notbetreuungen auf die Beine zu stellen. Es geht dabei vor allem darum, dass Eltern in sogenannten kritischen Berufen wie Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege oder Rettungsdienst weiterhin zur Arbeit gehen können.

Solidarität, Improvisation und Nachbarschaftshilfe sind gefragt

Der Arbeitgeberverband BDA erklärte unterdessen, Betriebe müssten gemeinsam mit ihren Beschäftigten individuelle Lösungen finden. In einer solchen Ausnahmesituation könne es keine Pauschalrezepte geben. „Wenn Beschäftigte betreuungsbedürftige Kinder haben, könnte beispielsweise mobile Arbeit von zu Hause aus möglich sein, der Abbau von Überstunden oder eine Freistellung erfolgen.“ Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) rief in der „Bild am Sonntag“ zu Solidarität und Eigeninitiative auf. Freunde, Bekannte oder Nachbarn sollten sich unterstützen und aufeinander achten. Die Bundesschülerkonferenz (BSK) befürchtet wegen der anstehenden Schulschließungen indes Nachteile für die Schüler, besonders für die Abiturienten. Sie hätten kaum eine Chance, den Stoff nachzuholen, zumal es nur wenige Möglichkeiten des digitalen Unterrichts gebe.