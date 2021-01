Rheinland-Pfalz/Berlin

Die Pandemielage in Deutschland will sich einfach nicht entspannen, das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag erneut mehr als 25.000 neue Corona-Infektionen – und 1244 Tote, so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Corona-Pandemie. Die jetzigen Einschränkungen durch den Lockdown gingen nicht weit genug, kritisierte RKI-Präsident Lothar Wieler.