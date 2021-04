Grundschulen sind im Wechselunterricht, die Kitas geöffnet, und perspektivisch sollen Schritt für Schritt auch die Schüler an die weiterführenden Schulen zurückkehren. Um das Infektionsgeschehen in Bildungseinrichtungen besser bewerten zu können, hat das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz zusammen mit der Universität Heidelberg Zahlen der Gesundheitsämter seit dem Ende der Sommerferien ausgewertet und am Montag in einer sogenannten Preprint-Studie veröffentlicht.