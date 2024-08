Plus Rheinland-Pfalz

Schluss mit Müßiggang – die Sommerferien gehen zu Ende: Worauf Eltern und Schüler zum Neustart achten sollten

i Für mehr als 40.000 kleine Rheinland-Pfälzer beginnt am ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt. Foto: Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa

Zum Ende der großen Ferien in Rheinland-Pfalz zeigt sich der Sommer von seiner sonnigsten Seite. Doch es hilft alles nichts: Am Montag geht es zurück in die Schule. Für mehr als 40.000 Kinder beginnt mit dem ersten Schultag sogar ein neuer Lebensabschnitt. Behörden und Verkehrsexperten weisen dabei insbesondere auf die Sicherheit auf dem Schulweg hin. Was Eltern sonst noch wissen sollten.