Plus Duisburg/Kreis Mayen-Koblenz Schlag gegen Kinderporno-Plattform: Spur führt in den Kreis Mayen-Koblenz i Kai-Arne Gailer, Leiter der Ermittlungskommission bei der Ansprechstelle Cybercrime (ZAC), spricht auf einer Pressekonferenz. Nach einem erfolgreichen Schlag gegen Kindesmissbrauch im Internet berichten die Ermittler der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) Duisburg über Details. Foto: Oliver Berg/dpa Der Polizei ist offenbar ein Schlag gegen Hintermänner einer Darknet-Plattform gelungen, auf der Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen verbreitet wurden. Eine Spur führt dabei nach Rheinland-Pfalz – genauer: in den Kreis Mayen-Koblenz. Lesezeit: 1 Minute

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach am Dienstag in Duisburg von einem „außerordentlichen Erfolg“ in einem Ermittlungskomplex, der extrem umfangreich sei - der Polizei ist ein Schlag gegen Verbreiter von Kinderpornografie im Darknet gelungen. Auch in Rheinland-Pfalz waren die Fahnder erfolgreich. Bei Razzien Ende September in NRW sowie Baden-Württemberg, Bayern, ...