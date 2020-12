Lisa-Marie Koroll ist schwer beschäftigt: Das junge Filmtalent hat auch in der Corona-Krise eine Menge zu tun. Ihr aktueller Kinofilm „Take over – Voll vertauscht“ ist gerade gestartet, und vor allen Dingen das junge Publikum ist begeistert. Wir haben mit Lisa-Marie Koroll am Telefon gesprochen.