Sahara-Begrünung: So geht es mit dem Mega-Projekt des Umweltcampus Birkenfeld weiter

So soll es an der mauretanischen Küste nach Wunsch von Peter Heck, Professor in Birkenfeld, eines Tages aussehen: Windräder und Solarparks produzieren grünen Strom, Fabriken grünen Wasserstoff und Eisenerz, Wälder Holz und Bio-Treibstoff, Felder Gemüse und Getreide. Das nötige Nass ist entsalztes Meereswasser. Über einen Hafen werden die Produkte in alle Welt exportiert. Grafik: SYNLIFT Industrial Products GmbH & Co. KG und Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) Foto: SYNLIFT Industrial Products GmbH & Co. KG und Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS)/SYNLIFT Industrial Products GmbH & Co. KG und Institut für a