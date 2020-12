Berlin

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will die Union 2021 auf die Oppositionsbank schicken. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt der Vizekanzler, warum er auch 2021 nichts von der schwarzen Null wissen will und wer danach zur Kasse gebeten wird, um die Schulden zurückzuzahlen. Mit Scholz sprachen wir auch über seine Unterschiede zu Angela Merkel, seine Pläne für die Kanzlerschaft und warum er nicht SPD-Vorsitzender werden will.