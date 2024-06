Andernach/Rheinland-Pfalz

Rüsten für die nächste Pandemie: Neues Materiallager fürs Land wird in Andernach errichtet

Von dpa

i In Andernach wird das neue Materiallager für Rheinland-Pfalz gebaut. Damit rüstet sich das Land für neue Pandemien. Foto: Landeskrankenhaus/Markus Wakulat

Masken, Handschuhe und Anzüge immer auf Lager: Mit dem Bau eines neuen Materiallagers für eine Landesreserve an persönlicher Schutzkleidung will sich Rheinland-Pfalz auf eine neue Pandemie vorbereiten. Das Land finanziert den Neubau beim Landeskrankenhaus in Andernach mit 8,2 Millionen Euro, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte.