10 Euro fürs Abendessen, dazu eine Kinokarte, und für eine Flasche Wein aus dem Supermarkt reicht es auch noch: Wer am Valentinstag aufs Geld schauen muss oder will, ist in Koblenz gut aufgehoben. Denn die Stadt landet in einem aktuellen Preisvergleich fast ganz vorn. Romantik ist ja eh unbezahlbar, oder?