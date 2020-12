Rheinland-Pfalz/Berlin

Die Nachfolge für Richter am Bundesverfassungsgericht sollte diskret geregelt werden. Aber die Nachfolge von Richter Johannes Masing am Bundesverfassungsgericht steigert sich seit Monaten zum Politikum – und zum ungewöhnlichen Wahlkampf zwischen West- und Ost-SPD, in den sich intern auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) eingeschaltet haben sollen. Kommt es in der heutigen Bundesratssitzung zur Entscheidung, die seit März auf Wunsch der SPD immer wieder vertagt wird?