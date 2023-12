Plus Rheinland-Pfalz/München Rheinland-Pfalz legt Beschwerde ein: Bundesgericht muss Grundsteuer regeln Nächste Runde im juristischen Streit um die Grundsteuerreform: Nachdem das Finanzgericht Rheinland-Pfalz in einem Eilverfahren erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Berechnungsgrundlagen geäußert hat, kommt es nun zur Klärung vor dem Bundesfinanzhof. Denn aus der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung wurde Beschwerde eingelegt. Von Ursula Samary

Nach den erheblichen Zweifeln des Finanzgericht Rheinland-Pfalz an der Verfassungsmäßigkeit der neue Grundsteuer-Berechnung muss jetzt der Bundesfinanzhof in München entscheiden, ob die Reform des in Rheinland-Pfalz geltenden Bundesmodells rechtens ist oder doch noch kippt. Wie das Mainzer Finanzministerium erklärte, wurde inzwischen Beschwerde gegen die beiden Beschlüsse des Gerichts in Neustadt/Weinstraße ...