Mainz/Berlin

Die vielfältige Kulturlandschaft in Deutschland ist durch den Shutdown in Gefahr geraten. „Die Kultur liegt im künstlichen Koma“, heißt es denn auch in einem Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur, das von zwei Dutzend Grünen-Politikern aus Bund und Ländern unterschrieben wurde. Kreativen, Kultur- und Medienschaffenden sei mit einem Schlag die Existenzgrundlage entzogen worden. Die Soforthilfen von Bund und Ländern reichten aber nicht aus, Teile des Kulturbetriebs fielen „durch alle Raster“, heißt es weiter.