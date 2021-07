Reisen nur für Geimpfte? Vorstoß des rheinland-pfälzischen Kassenärztechefs Heinz löst bundesweit Kritik aus

Eine Welle der Empörung hat der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, ausgelöst, nachdem er in unserer Zeitung massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte gefordert hatte. Heinz hat im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt: „Die Nichtgeimpften haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen. Und man darf Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren.“