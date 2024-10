Plus Hahn

Reggio Calabria, Sofia, Gran Canaria: Winterflugplan bietet neue Ziele ab Flughafen Hahn

i Ryanair bietet im Winterflugplan neue Ziele ab Hahn an. Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Dem Winter ein Schnäppchen schlagen und am Strand von Playa del Ingles Sonne tanken: Das können Urlauber in diesem Winter vom Hunsrück aus tun. Das Ziel Gran Canaria kommt nach fünf Jahren zurück in den Flugplan des Airports Hahn. Auch ganz neue Ziele kommen hinzu. Was Ryanair und Co. im Hunsrück vorhaben.