Als „alternativlos“ bezeichnet Dr. Peter Heinz die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Bei einer Pressekonferenz in Mainz erläuterte der Vorsitzende des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz die Gründe und Effekte der Systemveränderung, die an vielen Orten für Verunsicherung, aber auch Widerstand und Verlustängsten in der Bevölkerung und der Politik sorgte.