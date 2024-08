Plus Nürburgring

Reaktionen nach der Explosion am Nürburgring: „Keinen hat das hier kaltgelassen“

Von Jürgen C. Braun

i Das Gelände hinter den Boxen 26 und 27, wo sich die Explosion ereignete, ist, ist abgeriegelt. Foto: Jürgen C. Braun

Dieses Wochenende werden alle Beteiligten am Nürburgring auf lange Zeit nicht vergessen. Sie werden es nicht vergessen können, weil es schon am Freitagabend unter dramatischen Umständen begann – wenige Stunden, bevor am Samstag ein sechsstündiges Langstreckenrennen seinen Anfang nehmen sollte.