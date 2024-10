Plus Hachenburg/Rheinland-Pfalz

Razzia in der Hachenburger „Fassfabrik“: Was Rechtsextremisten mit solchen Kampfsportabenden erreichen wollen

i Der Großeinsatz der Polizei bei einer Kampfsportveranstaltung mit rechtsextremistischem Hintergrund in der sogenannten Fassfabrik in Hachenburg (Westerwaldkreis) hat Kreise gezogen - mehr als 130 Teilnehmer wurden kontrolliert. Foto: Sascha Ditscher

Mehr als 130 Menschen treffen sich mitten im Westerwald zu einer Kampfsportveranstaltung – mit rechtsextremistischem Hintergrund: Die groß angelegte Razzia der Polizei in der „Fassfabrik“ in Hachenburg wirft ein grelles Schlaglicht auf die Neonazi-Szene in Rheinland-Pfalz. Wie vernetzt ist diese Szene? Und welche Rolle spielt Kampfsport darin? Hintergründe und Einordnungen.