Plus Neuwied/Koblenz Prozessauftakt: Mann soll Ex-Partnerin in Neuwied mit Hammer und Messer getötet haben Von Johannes Mario Löhr i Prozessauftakt am Landgericht Koblenz: Dem Angeklagten werden die Handschellen abgenommen. Foto: Johannes Mario Löhr Mit fünf Hammerschlägen auf den Hinterkopf und 13 Messerstichen soll ein 34-Jähriger seine ehemalige Lebenspartnerin im Dezember des vergangenen Jahres in Neuwied brutal getötet haben. Nun ist der Prozess am Koblenzer Landgericht angelaufen – wo der Angeklagte zu den Vorwürfen schweigt. Lesezeit: 4 Minuten

Ein schockierender Mordprozess mit Tatort Neuwied ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Ein 34-jähriger Italiener soll dort im Dezember des vergangenen Jahres seine frühere Lebensgefährtin (48) in einer Wohnung heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen brutal mit Hammer und Messer getötet haben. Lethargisch, fast benommen wirkend betrat der Mann am ersten Verhandlungstag den ...