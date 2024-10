Plus Rheinland-Pfalz Prozess um tote ALS-Patientin: Pfleger will nach Drogenkonsum eingeschlafen sein Von Johannes Mario Löhr i Prozessauftakt am Landgericht Koblenz: Der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Ralph Querbach. Foto: Johannes Mario Löhr Am jüngsten Verhandlungstag im Prozess um eine mutmaßlich heimtückisch getötete ALS-Patientin im Kreis Mayen-Koblenz sind neue Details zutage gefördert worden. Nach Aussagen eines Arztes sei es sehr schwer gewesen, passendes Pflegepersonal für die private Pflege der Verstorbenen zu finden. Lesezeit: 3 Minuten

Der Mordprozess gegen den 45-jährigen Pfleger, der in Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2022 eine ALS-Patientin in ihrem Haus in einem kleinen Ort im Landkreis Mayen-Koblenz heimtückisch getötet haben soll, ist am Landgericht fortgesetzt worden. Der Angeklagte hat nun in einem Gespräch mit einem Psychiater angegeben, dass er ...