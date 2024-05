Plus Rheinland-Pfalz Prostituiertenmord in Koblenz: Rechtsmedizinerin schildert verheerenden Zustand des Opfers Von Johannes Mario Löhr i Die Angeklagte Kibariya K. beim Prozessauftakt in Handschellen. Foto: Johannes Mario Löhr Zwei Stunden lang hat eine Rechtsmedizinerin im Koblenzer Landgericht ihre Obduktionsergebnisse über den verheerenden körperlichen Zustand der mutmaßlich in Koblenz-Rauental zu Tode gequälten 31-jährigen Bulgarin vorgetragen. Es waren zwei nur schwer zu ertragende Stunden. Lesezeit: 3 Minuten

Am vierten Verhandlungstag zum Prostituiertenmord im Koblenzer Stadtteil Rauental hat eine Rechtsmedizinerin im Landgericht ihre Obduktionsergebnisse vorgestellt. Demnach war der Körper des Opfers – eine 31-jährige Bulgarin aus dem Rotlichtmilieu – zum Todeszeitpunkt in einem verheerenden Zustand. Die Bulgarin erlitt 53 Knochenbrüche an 39 Knochen, wies zudem zahlreiche Narben, Verbrühungen, ...