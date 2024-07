Plus Rheinland-Pfalz

Projekt „Kiwi RLP“: Milchbauern wollen mehr Wertschätzung für männliche Kälber

Von Cordula Sailer-Röttgers

i Auf dem Rescheider Hof der Familie Lahnert genießen die Ammen-Kühe mit ihren Kälbern Freigang auf der Weide. Der Naturlandbetrieb liegt auf der Rheinhöhe zwischen Bacharach und Oberwesel. Foto: Sascha Ditscher

Sie sind fast schon zum Abfallprodukt geworden: männliche Kälber von Milchkühen. Sie geben später keine Milch und setzen in der Mast nicht so viel Fleisch an. Die Preise für die Tiere sind sehr niedrig. Schuld daran ist auch ein Mangel an Mastbetrieben und Schlachthöfen in Rheinland-Pfalz, sagt die Landwirtschaftskammer. Mit dem Projekt „Kiwi RLP“ will sie die Situation verbessern.