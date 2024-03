Pralinen, Trüffel und Eis: Im Koblenzer Schloss dreht sich am Wochenende alles um Schokoladengenuss

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, präsentieren Konditoren aus ganz Deutschland und darüber hinaus in bereits zum fünften Mal die herausragenden Leistungen ihres Handwerks und überraschen mit köstlichen Spezialitäten, faszinierenden Vorführungen und einzigartigen Kunstwerken rund um das Genussmittel Schokolade in Koblenz. Foto: Redweb SystemUser/Ulrich Pfeuffer/GDKE/HwK Koblenz