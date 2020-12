Rheinland-Pfalz

Wir müssen uns einen neuen Schwellenwert in der Corona-Pandemie merken: 200 Fälle pro 100.000 Einwohner. Wird dieser Wert in einem Kreis überschritten, sagt der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, müssen planbare Operationen deutlich zurückgefahren werden. Betroffen sind der Kreis Bad Kreuznach und nahezu der gesamte Süden von Rheinland-Pfalz, wo planbare Operationen verschoben werden müssen. Von einer bevorstehenden Triage, also einer Entscheidung über Leben und Tod in den Kliniken, wollen Gaß und der Chef der Landeskrankenhausgesellschaft, Bernd Decker, im Interview mit unserer Zeitung allerdings nichts wissen: