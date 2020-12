Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) setzt sich nach der Amokfahrt von Trier für mehr Schutz von Fußgängerzonen ein. Er kündigte an, dass Mittel aus dem Städtebau künftig auch fließen sollen, wenn Kommunen feste Schutzeinrichtungen installieren wollen, wie versenkbare Poller. Städte bekämen danach Fördermittel von 90 Prozent, die Land und Bund tragen, so Lewentz. In dem Topf für die bauliche Maßnahmen stecken in Rheinland-Pfalz jährlich insgesamt 90 Millionen Euro, die Städte abrufen können, teilte Lewentz mit. „Ich wollte nicht Gespräche mit dem Bund abwarten, sondern die Hilfe direkt festlegen.“